Zihni kadroda

Türkiye İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor’da forma giyen temsilcimiz Zihni Temelci, ikinci hafta maçında kadroya alındı.
İlk maçını kazanan Kırşehir Belediyespor, ikinci maçında da grubun güçlü ekibi Amedspor’u 1 – 0 mağlup ederek 2’de 2 yaparken kayıpsız liderliğini sürdürdü.
Zihni Temelci ise ilk kez kadroya alınmasına rağmen maçta forma giymezken, Kırşehir Belediyespor soyunma odasında galibiyetin mutluluğuna ortak oldu.
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