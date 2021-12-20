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Zeminler çamur deryası

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Zeminler çamur deryası
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Futbol oynanan birçok stadın zemini yağmurlar sonrasında iyice bozulurken, AKSA Liglerindeki maçlarda futbolcular çağdışı zeminlerde futbol oynamaya çalışıyorlar.
Özellikle Girne Mete Adanır Stadının şikayetlere neden olan zemini, Cuma akşamı ve Cumartesi günü oynanan maçlarla adeta pirinç tarlasına döndü.
Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği ve Girne Halk Evi – Cihangir maçları, çim zemin denilemeyecek çamur halindeki zeminde oynandı.
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