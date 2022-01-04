Zekai imzayı attı

NECATİ KÜLAHLILAR
Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı ara transferde ilk imzasını attırdı.
İlk devreyi Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka'da geçiren golcü futbolcu Zekai Serdar, Küçük Kaymaklı'ya transfer oldu.
Lefke'den kiralık olarak transfer edilen Zekai Serdar, yönetici Mustafa Dağaşaner eşliğinde KTFF'de resmi imzayı attı.
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