Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda yarı final başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda yarı final ilk maç programı belli oldu.
Bugün oynanacak yarı final ilk maçları saat 17.00’de başlayacak.
Program şöyle;
Ortaköy İrsen Küçük Stadı: China B. Gençlik Gücü – Yonpaş Dumlupınar
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dems Const. Mağusa S.A – Vadili
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