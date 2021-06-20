Zajc ve Perotti'ye Geona talip

Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, diğer yandan bazı futbolcuların gönderilmesi için temaslarda bulunuyor.

Serie A ekiplerinden Genoa, Miha Zajc ve Diego Perotti için harekete geçti.

Geçtiğimiz sezon kiralandığı İtalyan ekibinde 31 maçta forma giyen ve 1 gol, 3 asistle oynayan Zajc kariyerini çizmede sürdürmeye sıcak bakıyor.

Genoa, Sloven futbolcu için 3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi düşünüyor.

İtalyan temsilcisinin kadrosuna katmayı hedeflediği diğer isim Diego Perotti.

Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta 192 dakika forma giyebilen Arjantinli futbolcu, sarı lacivertli formayla ağları 3 kez sarstı.

Genoa, 32 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadroya katmak istiyor.

Perotti'nin sağlık durumunu değerlendirecek sarı lacivertli ekip, deneyimli oyuncu için kararı yeni teknik direktöre bırakacak,

Transfere sıcak baktığının sinyalini veren Diego Perotti de Sky Sports’a yaptığı açıklama ile “İtalya benim her zaman kalbimde. Yeniden böyle bir imkan olursa gitmek isterim. Ailem ve ben İtalya’yı seviyoruz. Genoa’yı seviyorum. Orada oynamayı tabii ki isterim” ifadelerini kullandı.

