Zaha'nın yeni adresi Lyon

Galatasaray'da gözden çıkarılan Wilfried Zaha’nın yeni adresi belli oldu. Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcu, Fransa'nın yolunu tuttu.
Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiraladı. 31 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında Fransız ekibinin başarısı için ter dökecek.
GALATASARAY KARİYERİ
Wilfried Zaha, Galatasaray formasını 43 maçta giydi. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
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