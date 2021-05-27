Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralları arasında

Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanan final maçında Villarreal'in Manchester United'a penaltı atışlarında 11-10 üstünlük kurarak kupayı kazanmasıyla sonuçlanan UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralları da belirlendi.
Oynadıkları maçlarda 7'şer gol atan Yusuf Yazıcı (Lille), GerardMoreno (Villarreal), Pizzi (Benfica) ve BorjaMayoral (Roma) bu sezon turnuvada ağları en çok sarsan isimler oldu.
Dört oyuncudan Yusuf Yazıcı ve Pizzi 8'er, GerardMoreno 12, BorjaMayoral ise 13 maçta 7 gole ulaşma başarısı gösterdi.
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