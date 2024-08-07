Yusuf Kaptan Sahası tehlike altında

Lefkoşa'nın göbeğinde bulunan ve Yenicami'nin antrenmanlarını yaptığı tarihi Yusuf Kaptan Sahası'nın çevresi tehlike arz etmeye başladı.

Tarihi Yusuf Kaptan Sahasının hemen yanında bulunan hisarlar üzerinde çıkan ağaçların dalları kopmaya ve aşağıya düşerek tehlike arz etmeye başladı.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin temizliğe müsaade etmediği ve ağaçların günden güne daha da tehlike arz etmeye başladığı öğrenildi.

