Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa'da forma giyen Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda görüşmelere başladığını borsaya bildirdi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bordo mavililer, Yusuf Erdoğan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki futbolcu, 2021/22 sezonu ikinci yarısı için 3.5 milyon TL, 2022/23 sezonu için ise 7 milyon TL kazanacak.

Transfer için Trabzonspor, Kasımpaşa’ya 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

