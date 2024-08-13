Yusuf Balıkçı bonservisiyle Karşıyaka’da

Süper Ligin Girne bölgesi ekiplerinden Karşıyaka, genç bir ismi daha kadrosuna kattı.

Daha önce Karşıyaka A2 Takımında da forma giymiş olan BTM 2. Lig ekibi Sadrazam Kayalar futbolcusu Yusuf Balıkçı bonservisli olarak transfer etti.

Karşıyaka, yetenekli futbolcu Yusuf Balıkçı’nın transferiyle geleceğe yönelik önemli bir yatırım yapmış oldu.



