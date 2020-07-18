Yürek dayanmaz

29. haftada özellikle play out ve direk düşme hattını yakından ilgilendiren birçok önemli maç oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 29.

hafta programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

29. haftada özellikle play out ve direk düşme hattını yakından ilgilendiren birçok önemli maç oynanacak. Bu maçlardan olan Esat Erdoğmuş Stadındaki Hamitköy – Göçmenköy maçını, Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Üner Berkalp Stadındaki Baf Ülkü Yurdu – Binatlı derbisinde Evren Karademir düdük çalacak.Direk düşme telikesi yaşayan Düzkaya’nın, şampiyon Mağusa Türk Gücü ile Nihat Bağcıer Stadında oynayacağı maçta düdük Ali Özer’de olacak.

Program ve yönetecek hakemler şöyle;

19 Temmuz Pazar, Saat 17:45

Düzkaya – Mağusa Türk Gücü, Nihat Bağcıer Stadı, Ali Özer

Cihangir – Türk Ocağı, Cihangir Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Gençlik Gücü – Çetinkaya, Atatürk Stadı, Turgay Misk

Baf Ülkü Yurdu – Binatlı, Üner Berkalp Stadı, Evren Karademir

Lefke – Alsancak Yeşilova, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran

Hamitköy – Göçmenköy, Esat Erdoğmuş Stadı, Utku Hamamcıoğlu

19 Temmuz Pazar, Saat 20:00

Yenicami – Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı