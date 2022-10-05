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Yunus’un durumu iyiye gidiyor

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Yunus’un durumu iyiye gidiyor
AKSA Süper Lig’in 2. haftasında Cihangir’de oynanan Cihangir-Mesarya maçında sağlık sorunları yaşayan ve maçı bu şekilde tamamlayan Cihangir kalecisi Yunus Yeşilırmak’ın sağlık durumu iyiye gidiyor.
Maç sonrası hastaneye giden Yunus’a yapılan tetkikler sonucunda anjiyo yapılmış ve balon uygulaması ile iki tane stent takılmıştı.
Başarılı kaleci sağlık durumunun dün daha iyi olduğunu, futboldaki geleceğinin doktor ile yapılacak görüşme sonrası belli olacağını ifade eden Yunus, bir süre futbola ara vermek zorunda kalabileceğini söyledi.
 
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