Yunuslar’ın gündeminde Nijerya Kartal’ı var

K-PET Birinci Lig ekibi Gençler Birliği, RifatBerkel’in başkanlığında ve Salih İnce’nin teknik adamlığında yeni sezona girecek.

Yeni transferlerle de kadrosunu güçlendirecek olan Gençler Birliği,Türkiyeli futbolcu hakkını da kullanacak. Gençler Birliği, Türkiye vatandaşı da olan Nijeryalı ünlü futbolcu RaheemLawal ile görüşmelere başladı. 7 kez de Nijerya Milli Takımında forma giyen merkez orta saha futbolcusu Türkiye’de, Fatih Karagümrük, Osmanlıspor, Eskişehirspor, Adana Demirspor ve Kayserispor takımlarında da forma giydi.

Gençler Birliği, 30 yaşındaki futbolcu ile maddi konularda anlaştığı takdirde, futbolcuyu kadrosuna katacak.

