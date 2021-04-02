Yunusemrespor hazırlık maçını kazandı

Niyazi ERGÜLEN

Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Eskişehir Yunusemrespor takımında 3 temsilcimiz forma giyiyor. Ahmet Hatay, Osman Şanverdi ve Rahmi Çelik, kırmızı siyahlıların başarısı için ter döküyor.

Şampiyonluk hedefindeki Eskişehir Yunusemrespor hazırlık maçlarına da başlarken, hazırlıkmaçında Kütahya Yeşilay Spor’u 2 – 0 mağlup etti. Hazırlık maçındaAhmet Hatay ve Osman Şanverdi ilk 11’de forma giyerek etkili bir futbol sergilediler.

