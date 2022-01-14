Yunus, yuvaya döndü

Aksa 1. Lig’in Mağusa ekiplerinden Maraş, eski golcü futbolcusu Yunus Kalaycı'yı resmen kadrosuna kattı
Geçtiğimiz gün tecrübeli golcüyle anlaşmaya varan Maraş, dün Futbol Federasyonu'nda Yunus'a imza attırdı.
Maraş, Yunus'a karşılık Çanakkale'ye 3 futbolcu verdi.
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