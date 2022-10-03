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Yunus korkuttu

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Yunus korkuttu
Aksa Süper Lig ekibi Cihangir’in başarılı kalecisi Yunus Yeşilırmak, Pazar günü oynadıkları Mesarya maçında kalp sorunu yaşadı. Maç sırasında zaman zaman kalp sıkışması yaşadığı öğrenilen Yunus, maçtan sonra Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anjiyo yapılan Yunus’un,yoğun bakımda tedavisi devam ettiği bildirildi.
 
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