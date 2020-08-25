Yunus kararsız kaldı

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Çanakkale’nin yıldız futbolcusu Yunus Kalaycı, transfer konusunda kararsız kaldı.
Kulübü Çanakkale’nin, Uvanç ve Selçuk gibi 2 önemli oyuncusunun takımdan ayrılmasından dolayı Yunus’u takımda tutmak istiyor. Takımda kalma yönünde istekli olmasına karşın Mormenekşe’den de ciddi bir teklif alan Yunus, 2 kulübün şartlarına göre kararını vererek, yeni sezonda formasını giyeceği kulübünü belirleyecek.
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