Yunus kararsız kaldı

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Çanakkale’nin yıldız futbolcusu Yunus Kalaycı, transfer konusunda kararsız kaldı.

Kulübü Çanakkale’nin, Uvanç ve Selçuk gibi 2 önemli oyuncusunun takımdan ayrılmasından dolayı Yunus’u takımda tutmak istiyor. Takımda kalma yönünde istekli olmasına karşın Mormenekşe’den de ciddi bir teklif alan Yunus, 2 kulübün şartlarına göre kararını vererek, yeni sezonda formasını giyeceği kulübünü belirleyecek.

