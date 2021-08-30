Yunus göze geldi

AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonuna hazırlanan Çanakkale’nin deneyimli oyuncusu Yunus Kalaycı’ya adeta nazar değdi.

Hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Çanakkale’nin en golcü oyuncularından olan ve son oynanan Esentepe maçında da 1 gole imza atan Yunus bu maçta sakatlandı.

Yunus’un el başparmağı kırılırken, tedavisine hemen başlandı. Parmağı 2 yerden kırılan Yunus’un parmağına koruyucu atel konuldu.



