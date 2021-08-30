banner583
Akdoğan’da cimnastik şöleni gerçekleştirildi
Akdoğan’da cimnastik şöleni gerçekleştirildi
9 0
9.Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü Çıktı
9.Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü Çıktı
28 0
 
Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor
Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor
73 0
Binatlı, Cihangir’e dört attı
Binatlı, Cihangir’e dört attı
90 0
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
21 0
Ronaldo yeniden Manchester United’da
Ronaldo yeniden Manchester United’da
20 0
Asya için en güzel gösterilerini sundular
Asya için en güzel gösterilerini sundular
20 0
banner661

Yunus göze geldi

banner476

banner666
Yunus göze geldi

AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonuna hazırlanan Çanakkale’nin deneyimli oyuncusu Yunus Kalaycı’ya adeta nazar değdi.
Hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Çanakkale’nin en golcü oyuncularından olan ve son oynanan Esentepe maçında da 1 gole imza atan Yunus bu maçta sakatlandı.
Yunus’un el başparmağı kırılırken, tedavisine hemen başlandı. Parmağı 2 yerden kırılan Yunus’un parmağına koruyucu atel konuldu.
 
 

banner342
Etiketler; #ÇANAKKALE #Yunus
banner626
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.