Yunus Emre Bal imzayı attı

Alsancak Yeşilova, geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibi M. Hacıali Yılmazköy’de oynayan kanat oyuncusu Yunus Emre Bal ile sözleşme imzaladı. Bal, 2024 2025 sezonunda Atoll Yeşilova forması giyecek.
KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU
Öte yandan teknik direktör Caner Oshan yönetimindeki A. Yeşilova takımının ilk etap programı da belli oldu.
Yeşilova takımı 25-30 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’nin Burdur ilinde ilk etap kampını gerçekleştirecek.
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