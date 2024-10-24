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Yunus Akgün formunun zirvesinde

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Galatasaray'da Yunus Akgün, yükselen formuyla dikkat çekiyor. Şu ana dek tüm kulvarlarda 5 gol atan milli futbolcu, sarı kırmızılı kulüpteki en skorer sezonunu geçiriyor

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Yunus Akgün formunun zirvesinde
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Galatasaray'da Yunus Akgün, başarılı oyunuyla göz dolduruyor. Bu sezon takımın vazgeçilmez isimleri arasına giren milli futbolcu, son 9 maçın tamamına 11'de başladı.
24 yaşındaki futbolcu, son haftalardaki formu ve skor katkısıyla öne çıkmayı başardı.
Yunus, başarılı grafiğini Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında karşılaştığı Elfsborg maçında da sürdürdü. Galatasaray'ın 4-3 kazandığı maçta takımının son golünü kaydeden Yunus, böylece çıktığı 3 Avrupa maçında da fileleri havalandırdı.
Yunus ligde ise Gaziantep Futbol Kulübü ve Corendon Alanyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı. Milli oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 5'inci golüne ulaşmış oldu.
Yunus bu başarısıyla, sarı kırmızılı kulüpteki en golcü sezonunu geride bıraktı. 24 yaşındaki futbolcu daha önce 2018 - 2019 sezonunda Galatasaray'a 4 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.
Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Yunus Akgün, sarı kırmızılı formayla 74 maçta görev yaptı. Bu süreçte 11 kez fileleri havalandıran Yunus, 7 de gol pası verdi.
 
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