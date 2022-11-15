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Yunus Akgün formayı kapmak istiyor

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Galatasaray'da Yunus Akgün, Dünya Kupası için lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor. Takım izinliyken çalışmalarını sürdüren 22 yaşındaki oyuncu, 11'deki yerini geri kazanmayı hedefliyor

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Yunus Akgün formayı kapmak istiyor

Galatasaray'da Yunus Akgün, formayı yeniden kapmak istiyor. Genç futbolcu, Dünya Kupası için takıma verilen izinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yunus Akgün, lige verilen arayı iyi değerlendirip 11'deki yerini geri kazanmaya çalışıyor.

Yunus Akgün'ün, kupada oynanan Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor karşılaşmasında sergilediği oyun eleştirilmişti.

22 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk tarafından Medipol Başakşehir maçında ise kadroya alınmamıştı.

Galatasaray yönetiminin devre arasında 6 milyon euro ve üzeri bir teklif gelmesi durumunda genç oyuncunun satışına onay vereceği öne sürülüyor.

Yunus, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da 38 maçta, 9 kez fileleri havalandırmış, 12 gol pası vermişti..

Bu sezon Galatasaray'a dönen 22 yaşındaki futbolcu, 11 maçta yalnızca 1 gol pası verdi.

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