Yumruğa 5 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüştü.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelen KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

Türk Ocağı Limasol SK – Yenicami AK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, topsuz alanda rakibinin yüzüne 2 kez yumruk attığı raporlardan tespit edilen Türk Ocağı Limasol futbolcusu Eren Aksal’a 5 müsabakadan men cezası verildi.

