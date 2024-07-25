Youssef En-Nesyri imzayı attı

Fenerbahçe yeni transferi Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi. Törende Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco hazır bulundu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da organizasyona katılarak imza törenini izledi ve sonrasında futbolcuyla selamlaştı.

İmza töreninde konuşan Acun Ilıcalı, "Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin bonservisi en yüksek futbolcusu oldu." dedi.

Transfer sürecinin uzun sürdüğünü belirten Ilıcalı, bu tip çalışmaların belli bir gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğini belirterek. "Mario (Branco) ile birlikte oyuncuyla 3-4 hafta önce görüştüğümüzde, bize karşı sıcaklığını hissettirdi ve çabuk bir şekilde anlaştık." ifadelerini kullandı.

Futbolcuyu 20 milyon avronun altında (19,5 milyon avro) bir bonservisle kadroya kattıklarını belirten Ilıcalı, "Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosuna sahip. Hocamızın takdiriyle başka eksiklerimizi de tamamlayacağız." diye konuştu.

Sevilla'ya 19 milyon 500 bin avro bonservis bedelinin 4 yıl içinde 8 taksitle ödenecek olması hakkında Ilıcalı, "Ben de şaşırıyorum. Başkanımız, 'Böyle olursa transfer gerçekleşir.' diyor. Ben de takdirle seyrediyorum. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa çok negatiften başlayınca, iknada başarılı oluyoruz. Benim de kulübüm var ama bu konularda böyle değilim." şeklinde konuştu.

Kadrodaki oyunculara teklif gelip gelmediği konusunda, geçen sezon takımın ligde 99 puan topladığını hatırlatan Ilıcalı, "Bu puanı toplamış bir takımın oyuncularını yollamalı mıyız? Bu konuda başkanımızın önderliğinde, aklımızın almayacağı bir teklif gelmediği sürece oyuncu satmayacağız. Ferdi'ye 30 milyon avro bile bizi heyecanlandırmıyor." açıklamasında bulundu.

