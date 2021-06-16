Yonpaş Dumlupınar sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor

Yeni sezonda sportif faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de çalışmalarını sürdürmeyi amaçlayan Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, Evrensel Çocuk Hakları Derneği ile 15 Haziran Salı günü işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında 2021-22 Futbol Sezonu, Çocuk Hakları Farkındalık Sezonu olarak ilan edilecek. Kulüp lokalinde gerçekleşen imza töreninde Yonpaş Dumlupınar adına Başkan Mehmet Evram, Sosyal Sorumluluk Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aranır, Kulüp Koordinatörü Asya Alpler ve diğer yönetim kurulu üyeleri, Evrensel Çocuk Hakları Derneği adına Başkan Laden Asilzade, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevilay Yıldırımer ve Nurten Dayı hazır bulundu.

Taraflar geçtiğimiz yıl söz konusu protokol için adım atmış, ancak pandemi nedeniyle oynatılmayan sezondan dolayı işbirliği hayata geçirilememişti. Yeni sezon öncesi imzalanan protokol çerçevesinde taraflar sezon içerisinde işbirliklerini geliştirerek farkındalık yaratma amacıyla ortak organizasyonlar ve etkinlikler düzenleyecek.