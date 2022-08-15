Yonpaş Dumlupınar, Bolu'da güç depolayacak

Aksa Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar kamp için Bolu'da.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında sarı kırmızılı ekip sezon öncesi kamp yapmak için adadan ayrılarak Türkiye’ye gitti.
Bolu’da 5 günlük kamp yapacak olan takım 20'sinde adaya dönerek hazırlıklarını ülkemizde sürdürecek.
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