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Yonpaş direktörü Derinel, kulübü ziyaret etti

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Yonpaş Dumlupınar ana sponsoru Yonpaş Orman Ürünleri A.Ş.Direktörü Ufuk Derinel, kulübü ziyaretinde Maraş bölgesinde okul müjdesi verdi

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Yonpaş direktörü Derinel, kulübü ziyaret etti
Yonpaş Dumlupınar ana sponsoruYonpaş Orman Ürünleri A.Ş. Direktörü Ufuk Derinel, kulübü ziyaret ederek başkan ve yönetim kurulu ile görüştü, yeni sezon için başarılar diledi.
Bir süre önce Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yonpaş Orman Ürünleri A.Ş. arasında Mağusa, Maraş bölgesinde yapılması planlanan okul inşaatına ilişkin protokol ile ilgili adada bulunan Ufuk Derinel, kulübün Salı akşamı gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katıldı. Başkan Mehmet Evram ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Derinel, yeni sezon için başarılar dileklerini iletti.
Derinel ayrıca Dumlupınar’ın yeni transferi JonathanWeston ile de tanışarak oyuncuya başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.
 
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