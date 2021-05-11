Yonpaş Arena bakımda

Yonpaş Dumlupınar’ın saha işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Enver Faris yaptığı açıklamada sezona hazırlık kapsamında Yonpaş Arena’da yıllık bakım işlemlerinin yapıldığını belirtti

Dumlupınar’ın çalışmalarını yaptığı Yonpaş Arena, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bakım ve onarıma tabi tutuluyor.

Son yıllarda gerekli yatırımın büyük bir bölümü kulüp tarafından yapılarak hayata geçirilen ve geliştirilen tesis, ara verilen antrenmanlardan sonra yeni sezona yönelik hazırlanıyor. Yonpaş Dumlupınar’ın saha işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Enver Faris yaptığı açıklamada sezona hazırlık kapsamında sahada çimin yıllık bakım işlemlerinin (verti-drain, top dressing, verticut, ilaçlama) yapıldığını belirtti.

Bunun yanında yedek kulübeleri ve soyunma odalarının bakımı ve eksikliklerinin giderilmesi yönünde adımlar atıldığını belirten Faris, sahanın çevre düzenlemesi kapsamında da yaklaşık 100 adet ağaç dikimi ve peyzaj faaliyetlerine ara verilmeden devam edildiğini aktardı. Faris,kum havuzunun düzenlenmesi, kale direklerinin boyanması ve gerekli tadilatın yapılması hususlarında da çalışmaların yapıldığını belirtti.

Faris, “Tüm yaş gruplarındaki takımlarımızın, tesislerimizden maksimum verim alabileceği, sakatlıksız ve başarılı bir yıl temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

