Yok artık Göçmen

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy'de transfer taarruzu sürüyor. Başkent ekibi dün de Serhan Önet ve Hüseyin Taşçı'yı renklerine bağlayarak 2 savunma oyuncusunu kadrosuna kattı. Göçmenköydaha önce de Bilal Ceylan'ıkadrosuna katmıştı.

Burak Koçar ve Ali Duvarcı'yı kadrosuna katan, üç stoper takviyesi yapan Göçmenköy, forvet hattı için de Türk Ocağı’ndan Remzi Betmezoğlu ile anlaştı.

Teknik heyete de takviye yapan Göçmenköy, Hakan Sermaye’nin teknik ekibine kaleci antrenörü olarak Zihni Yurttaş’ı kattı.

