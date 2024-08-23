Yıltan Tağman ve Elmas Tağman anı maçı bugün

Lefke ile Türk Ocağı takımları Yıltan Tağman – Elmas Tağman Anı Maçında bugün saat 17.45’te Lefke 16 Ağustos Karadağ Stadında karşılaşacaklar

Futbolda yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden gerek süper lig gerekse 1. Lig takımları hazırlık maçlarını da ara vermeden sürdürüyorlar.

Lefke Türk Spor Kulübü de merhum futbolcuları Yıltan Tağman ve Elmas Tağman anısına, Lefke ile Türk Ocağı arasında oynanacak anı maçı organize etti.

Lefke – Türk Ocağı Yıltan Tağman – Elmas Tağman Anı Maçı Cumartesi günü saat 17.45’te Lefke 16 Ağustos Karadağ Stadında oynanacak.

Lefke Kulübü sosyal medya hesabından anı maçı ile ilgili şu duyuru yapıldı:

24 Ağustos 2024 cumartesi günü saat 17.45'te Lefke 16 Ağustos Garadağ Stadı'nda Elmas Tağman ve Yıltan Tağman anı maçı yapılacaktır...

Anı maçı Lefke tsk - Türk Ocağı Limasol takımları arasında oynanacak. Tüm halkımız davetlidir...

Bu vesileyle kulübümüz tarihinde hizmetleri bulunan kıymetli futbolcularımız Elmas Tağman'ı ve Yıltan Tağman'ı saygıyla, rahmetle anıyoruz...

