Yılmazköy’ün TC’lisi Önder Sezar Mangu

İbrahim Daloğlu
AKSA Birinci Lig ekiplerinden Mustafa HacıaliYılmazköy, ligin ikinci devresi için yeni Türkiyeli futbolcusunu belirledi. Sezonun ilk yarısında kadroda yer alan Yağız Küçük’ün devre arasında takımdan ayrılması sonrasında Yılmazköy, Önder Sezar Mangu ile anlaştı.
Türkiye BAL ekiplerinden Özçamdibispor’dan transfer edilen forvet oyuncusu santrafor mevkiinde görev yapıyor.
Yılmazköy başkanı Necip Dinarlı ile görüşme yapan Önder Sezar el sıkışarak takıma dahil oldu.
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