Yılmazköy’e ilk çelme Yeniboğaziçi’nden

Aksa 1. Ligimn ilk 3 haftasını puan kayıpsız lider geçen Yılmazköy konuk ettiği Yeniboğaziçi ile 1- 1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı

:Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı: Kerem Eran, Yusuf Atlar, Abdulkadir KaradağHüseyin Pilatin, Mehmet Dulkadir, Menteş, Ersal, Mehmet Söker, Özner, Süleyman Şeb, Barış, Musa, Tarkan,ÇağdaşEmre Nalbant, Ramadan, Ali Özay, Serhat, Amir, Mehmet Enes, Süleyman Efe, Mustafa Çelik, Fevzi, Ömer, Kenan25.Dk Süleyman Şeb (Yılmazköy)- 52.Dk Kenan (Yeniboğaziçi)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun dördüncü haftası tamamlandı. AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun dördüncü haftasında Yılmazköy SK, Yeniboğaziçi DSK’yı konuk etti.Mustafa Üçöz Stadında oynanan Yılmazköy SK – Yeniboğaziçi DSK maçını Kerem Eran yönetti. Zaman zaman gergin geçen maçın ilk devresinde Yılmazköy daha etkiliydi. 25. dakikada paslaşmalarla Yeniboğaziçi kalesine yüklenen Yılmazköy, Süleyman ile 1 – 0 öne geçti.İkinci devreye Yeniboğaziçi daha hızlı girerken, 52’de Kenan Özerinç skoru dengeledi. 1 – 1 Golden sonra da daha iyi oynayan Yeniboğaziçi olmasına rağmen gol sesi çıkmadı. 68’de Ersal Hafız’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Yılmazköy buna rağmen 1 – 1’lik skoru korumayı başardı.