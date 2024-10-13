banner913
banner932
Kozanköy’den Maraş’ta tarihi galibiyet
Kozanköy’den Maraş’ta tarihi galibiyet
86 0
Girne Arkın Group Fest 24'e, muhteşem kapanış
Girne Arkın Group Fest 24'e, muhteşem kapanış
47 0
 
"Bunu da sineye çekecek misiniz?”
42 0
"Sizden utanıyoruz, istifa edin!”
41 0
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
30 0
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
37 0
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
120 0
banner1032

Yılmazköy’e ilk çelme Yeniboğaziçi’nden

banner1020

Aksa 1. Ligimn ilk 3 haftasını puan kayıpsız lider geçen Yılmazköy konuk ettiği Yeniboğaziçi ile 1- 1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı

banner1045
Yılmazköy’e ilk çelme Yeniboğaziçi’nden
banner971
Stadyum:Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Atlar, Abdulkadir Karadağ
M.H. Yılmazköy: Hüseyin Pilatin, Mehmet Dulkadir, Menteş, Ersal, Mehmet Söker, Özner, Süleyman Şeb, Barış, Musa, Tarkan,Çağdaş
Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Ramadan, Ali Özay, Serhat, Amir, Mehmet Enes, Süleyman Efe, Mustafa Çelik, Fevzi, Ömer, Kenan
Goller: 25.Dk Süleyman Şeb (Yılmazköy)- 52.Dk Kenan (Yeniboğaziçi)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun dördüncü haftası tamamlandı. AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun dördüncü haftasında Yılmazköy SK, Yeniboğaziçi DSK’yı konuk etti.
Mustafa Üçöz Stadında oynanan Yılmazköy SK – Yeniboğaziçi DSK maçını Kerem Eran yönetti. Zaman zaman gergin geçen maçın ilk devresinde Yılmazköy daha etkiliydi. 25. dakikada paslaşmalarla Yeniboğaziçi kalesine yüklenen Yılmazköy, Süleyman ile 1 – 0 öne geçti.
İkinci devreye Yeniboğaziçi daha hızlı girerken, 52’de Kenan Özerinç skoru dengeledi. 1 – 1 Golden sonra da daha iyi oynayan Yeniboğaziçi olmasına rağmen gol sesi çıkmadı. 68’de Ersal Hafız’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Yılmazköy buna rağmen 1 – 1’lik skoru korumayı başardı.
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Küçük Kaymaklı TSK 4 3 1 0 14 1 13 10
2. M. Hacıali Yılmazköy SK 4 3 1 0 8 3 5 10
3. Yeniboğaziçi DSK 4 2 2 0 9 4 5 8
4. Lapta TBSK 4 2 1 1 9 5 4 7
5. Hamitköy ŞHSK 4 2 1 1 8 5 3 7
6. Türk Ocağı Limasol SK 4 2 1 1 6 3 3 7
7. Binatlı YSK 4 2 0 2 8 7 1 6
8. Serveroğlu Geçitkale GSK 4 2 0 2 5 5 0 6
9. Northernland Dipkarpaz SK 4 2 0 2 4 5 -1 6
10. Mormenekşe GBSK 4 2 0 2 7 9 -2 6
11. Düzkaya KOSK 4 1 2 1 7 6 1 5
12. Atoll Kozanköy SK 4 1 2 1 3 4 -1 5
13. Maraş GSK 4 1 0 3 3 14 -11 3
14. Yalova SK 4 0 2 2 5 7 -2 2
15. Vadili TÇBSK 4 0 1 3 3 13 -10 1
16. Çanakkale TSK 4 0 0 4 3 11 -8 0
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.