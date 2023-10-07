Yılmazköy’e ‘Bal’ gibi galibiyet

Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Abdullah Genç, Cem Öksüzoğulları, Abdulkadir Karadağ, Utku Hamamcıoğlu
Girne Halk Evi: Burak, Mahmut, Muhammed, Sezgin, Mehmet, Mustafa, Osman, Mustafa, Sezer, Ayden, Kenan
Mustafa Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Salih, Ersal, Mehmet, Chrislin, Özner, Barış, Yunus, Mehmet, Tarkan, Sinan
Gol: 57'Yunus Emre Bal (Mustafa Hacıali Yılmazköy)
Aksa 1. Lig'de üçüncü hafta maçında Girne Halk Evi ile Mustafa Hacıali Yılmazköy Girne’de karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk devresi orta alan mücadelesi şeklinde geçerken karşılıklı ataklardan sonuç çıkmadı ve devre golsüz sona erdi.
İkinci devrede her iki takım yine birçok pozisyon üretirken tek gol M.H.Yılmazköy’den geldi. 57.dakikada sahneye çıkan Yunus Emre Bal deplasmanda Yılmazköy’ü 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Yılmazköy ilk galibiyetini aldı ve 5 puana yükseldi. GHE ise ilk mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.
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