Yılmazköy’den, Gençlere galibiyet izni çıkmadı

Hakemler:HüseyinEyyüpler, EmreÇevikdal, CemÖksüzoğulları
M. Hacıali Yılmazköy:Hüseyin, Mehmet Dulkadir, Ayhan (67.Dk Bilal), Özner (58.Dk Haydar), Muhammet (46.Dk Erhan), Mehmet İnce (67.Dk Umut), Arif, Saadettin (67.Dk Ceren), Enes, Ersal, Yağız
Pere Gençler Birliği:Cengiz, Ertan, Yekta, Selkan, Sertan, Berk, Barın (70.Dk Oğuzhan), Abdülaziz, Olgun, Mehmet Ali (82.Dk İsmet), Kadir
Goller: 42.Dk Ayhan, 73.Dk Muhammet (Yılmazköy), 22.Dk Sertan, 49.Dk Ertan (P) (Gençler Birliği)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligin namağlup takımlarından Pera Larnaka Gençler Birliği, ligin yeni ekiplerinden Yılmazköy’e konuk oldu.
Hüseyin Eyyüpler’in yönettiği maçın ilk devresinde daha etkili oynayan Larnaka Gençler Birliği, golcüsü Sertan ile deplasmanda 1 – 0 öne geçti. Devrenin son bölümünde beraberlik için yüklenen Yılmazköy, Ayhan ile eşitliği yakaladı.1 –1
İkinci devreye de etkili başlayan konuk ekip bu kez kaptan Ertan’ın penaltı golüyle öne geçti. 1 – 2
Oyunu bırakmayan Yılmazköy, Muhammet’in 73’teki golüyle eşitliği yakalarken, maçta 2 – 2 sona erdi.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Yalova SK
|5
|4
|1
|0
|12
|4
|8
|13
|2.
|Baf Ülkü Yurdu
|5
|3
|2
|0
|8
|4
|4
|11
|3.
|Miracle Karşıyaka ASK
|5
|3
|1
|1
|13
|4
|9
|10
|4.
|Lapta TBSK
|5
|3
|0
|2
|12
|6
|6
|9
|5.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|5
|2
|3
|0
|9
|6
|3
|9
|6.
|Binatlı YSK
|5
|2
|3
|0
|7
|4
|3
|9
|7.
|Yeniboğaziçi DSK
|5
|2
|2
|1
|8
|4
|4
|8
|8.
|Esentepe KKSK
|5
|2
|1
|2
|8
|8
|0
|7
|9.
|Düzkaya KOSK
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|0
|7
|10.
|Ünimar Maraş GSK
|5
|2
|0
|3
|11
|11
|0
|6
|11.
|Mormenekşe GBSK
|5
|1
|2
|2
|9
|10
|-1
|5
|12.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|5
|1
|2
|2
|8
|9
|-1
|5
|13.
|İncirli SK
|5
|1
|1
|3
|6
|13
|-7
|4
|14.
|Girne Halk Evi
|5
|1
|0
|4
|3
|7
|-4
|3
|15.
|Dörtyol SK
|5
|1
|0
|4
|3
|14
|-11
|3
|16.
|Yenierenköy TSK
|5
|0
|1
|4
|5
|18
|-13
|1