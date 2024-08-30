Yılmazköy’den bir bomba transfer daha

Aksa 1. Ligin batı bölgesi ekiplerinden M. Hacıali Yılmazköy yeni sezon çalışmalarına devam ederken transferlerle de kadrosunu güçlendiriyor.

Yılmazköy, ülkemiz futbolunda adından söz ettiren futbolculardan olan Göçmenköy futbolcusu Musa Şanlıer’i renklerine bağladı.

Musa Şanlıer, kiralık olarak sarı lacivertli formayı giyecek. Başarılı hücumcu Göçmenköy’ün Kıbrıs Kupası’nı kazanan kadrosunda yer alıyordu.

