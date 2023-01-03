Yılmazköy’de beklenmedik ayrılık

Aksa 1. Lig ekibi M.HacıaliYılmazköy'ün TC'li hücum oyuncusu Yağız Küçük takımdan ayrıldı.

Yılmazköy’ün ilk devredeki etkili isimlerinden Yağız Küçük takımdan ayrılma kararı aldı. Golcü futbolcu ile yönetim kurulu arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamazken, taraflar yolları dostça ayırma kararı aldılar. Yılmazköy, Yağız ile yolları ayırmasından sonra yeni Türkiyeli futbolcu arayışlarına başladı.

Yağız, Mustafa HacıaliYılmazköy formasıyla ligin ilk devresinde 5 gol kaydetmişti.

