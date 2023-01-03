Yılmazköy’de beklenmedik ayrılık

Aksa 1. Lig ekibi M.HacıaliYılmazköy'ün TC'li hücum oyuncusu Yağız Küçük takımdan ayrıldı.
Yılmazköy’ün ilk devredeki etkili isimlerinden Yağız Küçük takımdan ayrılma kararı aldı. Golcü futbolcu ile yönetim kurulu arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamazken, taraflar yolları dostça ayırma kararı aldılar. Yılmazköy, Yağız ile yolları ayırmasından sonra yeni Türkiyeli futbolcu arayışlarına başladı.
Yağız, Mustafa HacıaliYılmazköy formasıyla ligin ilk devresinde 5 gol kaydetmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.