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Yılmazköy’de Bayram Dağgül dönemi

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Yılmazköy’de Bayram Dağgül dönemi
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Aksa Birinci Ligdeki ilk sezonunda play-off maçları sonucunda kalıcı olmayı başaran M. HacıaliYılmazköy’ün 2023 – 2024 sezonunda çalıştıracak olan teknik adam belli oldu.
Antrenör İsmail Soydan’ın görevinden ayrılması sonrasında antrenör arayışında olan Necip Dinarlı başkanlığındaki Yılmazköy yönetim kurulu, Bayram Dağgül ile anlaştı.
Bayram Dağgül, pazartesi  akşamı başkan Necip Dinarlı ile bir araya gelerek el sıkıştı.
Geçtiğimiz sezon İktisatbankası BTM Birinci Ligde Bostancı Bağcıl’ı çalıştıran Bayram Dağgül, şu anda ise İktisatbankası BTM İkinci Ligde Sadrazam Kayalar’ı çalıştırıyor.
 
 
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