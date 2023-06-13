Yılmazköy’de Bayram Dağgül dönemi

Aksa Birinci Ligdeki ilk sezonunda play-off maçları sonucunda kalıcı olmayı başaran M. HacıaliYılmazköy’ün 2023 – 2024 sezonunda çalıştıracak olan teknik adam belli oldu.

Antrenör İsmail Soydan’ın görevinden ayrılması sonrasında antrenör arayışında olan Necip Dinarlı başkanlığındaki Yılmazköy yönetim kurulu, Bayram Dağgül ile anlaştı.

Bayram Dağgül, pazartesi akşamı başkan Necip Dinarlı ile bir araya gelerek el sıkıştı.

Geçtiğimiz sezon İktisatbankası BTM Birinci Ligde Bostancı Bağcıl’ı çalıştıran Bayram Dağgül, şu anda ise İktisatbankası BTM İkinci Ligde Sadrazam Kayalar’ı çalıştırıyor.



