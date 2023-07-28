Yılmazköy TC’lilerine imzayı attırdı

1.Lig ekibi M.HacıaliYılmazköy, Türkiye Cumhuriyeti futbolcularını belirledi.

Orta saha oyuncusu Barış Küçük ve hücum oyuncusu Sinan Uzun kendilerini Yılmazköy SK bağlayan imzayı Futbol Federasyonu da attılar.

İmza töreninde Antrenör Bayram Dağgül de yer aldı.

