Yılmazköy sahasında eksiklikler giderildi

Aksa 1. Lig ekiplerinden M.Hacıali Yılmazköy takımının sahasındaki eksiklikler Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nce giderilmeye devam ediyor.
Sahada uzun bir süreden beridir eksik olan basın tribünü ile tribün önü beton dökümü Belediye ekiplerince yapılarak yarınki maça yetiştirildi.
Konutla ilgili Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkan Amcaoğlu şu açıklamayı yaptı:
“Pazar günü oynanacak Yılmazköy-Çanakkale maçı öncesinde Yılmazköy Sahamızın eksiklerini gidermek için çalışıyoruz.Tribün önü beton dökümü ve basın odası yapımı belediye ekiplerimiz tarafından tamamlanmış olup emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.