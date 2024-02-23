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Yılmazköy sahasında eksiklikler giderildi

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Yılmazköy sahasında eksiklikler giderildi
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Aksa 1. Lig ekiplerinden M.Hacıali Yılmazköy takımının sahasındaki eksiklikler Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nce giderilmeye devam ediyor.
Sahada uzun bir süreden beridir eksik olan basın tribünü ile tribün önü beton dökümü Belediye ekiplerince yapılarak yarınki maça yetiştirildi.
Konutla ilgili Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkan Amcaoğlu şu açıklamayı yaptı:
“Pazar günü oynanacak Yılmazköy-Çanakkale maçı öncesinde Yılmazköy Sahamızın eksiklerini gidermek için çalışıyoruz.Tribün önü beton dökümü ve basın odası yapımı belediye ekiplerimiz tarafından tamamlanmış olup emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.”
 
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