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Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadyumu yer teslimi yapıldı

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Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadyumu yer teslimi yapıldı
Haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadyumunda yapılması planlanan iyileştirme ve yenilikler için düğmeye basıldı.
16 Aralık’ta tamamlanan ihale sürecinden sonra ihaleyi kazanan firmaya bugün yer teslimi yapıldı. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun da yer aldığı yer tesliminde ihaleyi kazanan firma yetkilileri de hazır bulundu.
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu yer tesliminde yaptığı açıklamada Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadyumunun 3 aylık süre zarfında daha da iyi noktaya geleceğini söyledi. Takım soyunma odaları, hakem soyunma odaları, seyirci tuvaletleri ve 400 kişilik uzay çatı portatif tribününün 3 ay içinde tamamlanacağını belirten Hüseyin Cahitoğlu, iyi durumda olan tesisin yapılacak olan yenilikler sonrasında çok daha iyi noktaya geleceğini belirtti.
 
 
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