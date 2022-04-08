Yılmazköy mü? Ozanköy mü?

Beyaz Grupta play-off oynama şansını yakalayacak takım yarın oynanacak Karaoğlanoğlu – Yılmazköy ve Sadrazam Kayalar – Ozanköy karşılaşmaları sonunda belli olacak

İktisatbank BTM 1.Lig hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Kırmızı Grupta Yenierenköy, Beyaz Grupta Lapta’nın şampiyonluğunu ilan etmelerinin ardından şimdi gözler AKSA 1.Lige yükselecek üçüncü takıma çevrildi.

Kırmızı Grupta SFC 1461 İskele Trabzon play-off biletini cebine koyarken, Beyaz Grupta play-off oynama şansını yakalayacak takım 10 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar sonunda belli olacak.

Ligde 33 puanla ikinci sırada bulunan Yılmazköy ile 30 puanla üçüncü sırada bulunan Ozanköy takımlarından birisi bu hafta sonu oynanacak karşılaşmaların ardından Play-off’ta SFC 1461 İskele Trabzon’un rakibi olacak. Play-off şansı için Yılmazköy’e 1 puan yeterken, Ozanköy’e galibiyetin yanında Yılmazköy’ün mağlup olması da gerekiyor. Ligde oynanan her iki maçı da Ozanköy 1-0 ve 2-1’lik skorlarla kazanmıştı.

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

9 Nisan 2022, Cumartesi

11.30 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Vadili (Hakan Ünal)

11.30 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Türkmenköy-SFC 1461 İsk.Trb. (Hüseyin Saçar)

11.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Demirerler Cons. Demirhan (Halil Atlar)

11.30 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Akova Vuda (İbrahim Katmer)

11.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Yenierenköy (İsmail Ercan)

İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

10 Nisan 2022, Pazar

11.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Lapta (Cenk Aras Özfuttu)

11.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Yılmazköy (Zekai Töre)

11.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Denizli (İsmail Ercan)

11.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar-Ozanköy (Murat İzci)

11.30 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı-Dikmen Gücü (Tufan Çerçioğlu)

