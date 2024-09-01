Yılmazköy Mehmetçik’te kampa girdi

AKSA Birinci lig temsilcisi Mustafa Hacıali Yılmazköy, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında dün Mehmetçik’te bulunan Çelebi Gardens’da kampa girdi.

3 günlük kamp için yurtiçini tercih eden birinci lig temsilcisi Salı Günü Mağusa Türk Gücü ile yapacağı hazırlık maçı ile birlikte kampı noktalayacak.

Yılmazköy’ün Mehmetçik kampının sponsorunun Baştaşlar İnşaat Şirketi olduğu belirtilerek teşekkür edildi.

