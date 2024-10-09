Yılmazköy, kayıpsız zirvede

Aksa Birinci Ligin 3. Haftası geride kalırken, 2. Hafta liderlik koltuğuna oturan M. Hacıali Yılmazköy takımı liderliğini sürdürdü.
Konuk olduğuÇanakkale deplasmanından 3 -1 galip ayrılan M. Hacıali Yılmazköy takımı 3’te üç yaparak tek kayıpsız takım olarak liderliğini korudu. Sezonun ilk haftasında evlerinde oynadıkları maçlardan beraberlikle ayrılan K.Kaymaklı ile Yeniboğaziçi takımları geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da kazanarak 2 ve 3. sırayı paylaştılar.
İlk iki haftayı kayıpsız geçen N. Dipkarpaz takımı konuk olduğu Lapta’ya mağlup olarak ilk yenilgini almış oldu. Lapta ise evinde yine kazanarak üst sıralar için iddiasını gösterdi.
Sezona süper lig parolasıyla başlayan Türk Ocağı takımını konuk olduğu zayıf ekiplerden Vadili karşısında beraberlikle sahadan ayrılması haftanın düş kırıklığı oldu.
Birinci Ligde ilk 3 hafta sonucunda 4 takım henüz galibiyetle tanışmazken, Çanakkale takımı puansız tek takım oldu.
Üçüncü haftada oynanan 8 maçta bir maç berabere tamamlanırken, 4 maçı ev sahibi takımlar 3 maçı ise deplasman takımları kazanmayı başardı.
Kale ağlarının 27 kez havalandığı 3. Haftada maç başına 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı. Haftanın en gollü maçı ve en farklı skoru K. Kaymaklı’nın Mormenekşe’yi 5 – 0 mağlup ettiği karşılaşma olurken golsüz maç oynanmadı.
Birinci Ligin gol krallığı yarışında bu hafta yine 2 gol atmayı başaran K.Kaymaklı futbolcusu Toykan Hacet 5 golle zirveye çıktı. Toykan’ı takım arkadaşı İlyas Yılmaz ile M. Hacıali Yılmazköy futbolcusu Musa Sanlıer 4’er golle takip ediyorlar.
Oynanan 8 maçta geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da 44 sarı kart ve 4 kırmızı kart çıkması ise haftanın tesadüfü oldu.
Haftanın Takımı: Maraş
Birinci Ligde sezona en geç başlayan takımlardan olan Maraş zorlu Yalova deplasmanında iyi futbol sonrasında maçı 2 – 1 kazanırken, sezonun ilk galibiyetini alarak, ilerleyen haftalar için umut tazeleyerek rakiplerine gözdağı verdi
Haftanın Futbolcusu: Toykan Hacet (Küçük Kaymaklı)
Küçük Kaymaklı, Mormenekşe’yi 5 – 0 gibi farklı skorla mağlup ederken, sahada kaldığı süre içerisinde hücumdaki iyi futbolunu 2 golle süsleyen deneyimli yıldız Toykan Hacet, rakibin direncini kıran 2 klas golle galibiyete büyük katkı koydu
Haftanın Teknik Adamı: Eralp Şerifoğlu(Serveroğlu Geçitkale)
Serveroğlu Geçitkale takımının tecrübeli teknik adamı Eralp Şerifoğlu, konuk ettikleri Düzkaya takımını iyi analiz ederek, oyun içinde de takımını iyi koordine ederek 3 puanın gelmesinde önemli bir paya sahip oldu
Haftanın Hakemi: Abdullah Genç (Çanakkale – Yılmazköy)
Abdullah Genç, Çanakkale – Yılmazköy maçında iyi bir yönetim sergilerken, oyunda kontrolü elinde tuttu. Abdullah Genç’in verdiği 2 penaltı kararı da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Mustafa Talay(S. Geçitkale) Salih Sakallı (Hamitköy) Ali Recaioğlu (Maraş) İlyas (K.Kaymaklı)
Haftanın On Biri
Raif (Hamitköy) Arda (K.Kaymaklı) Cenkay (Geçitkale) Sezer (Lapta) Oğuz (Maraş) Emre (Geçitkale) Salih (Lapta) Serhat (Yeniboğaziçi) Mehmet Yapıcıel (Hamitköy) Kenan (Yenboğaziçi) Musa (Yılmazköy)
AKSA 1.Lig 3. Hafta Sonuçları
Yalova-Maraş: 1 – 2
K.Kaymaklı-Mormenekşe: 5 – 0
S.Geçitkale-Düzkaya : 3 – 1
Yeniboğaziçi-Binatlı: 4 – 0
Lapta-N.Dipkarpaz : 3 – 0
Vadili-Türk Ocağı: 1 – 1
Çanakkale-M.H.Yılmazköy: 1 – 3
A.Kozanköy-Hamitköy: 0 – 2
AKSA 1.Lig 4. Hafta maç programı
Türk Ocağı – Serveroğlu Geçitkale
Hamitköy – Çanakkale
Maraş – Atoll Kozanköy
Northernland Dipkarpaz – K.Kaymaklı
Düzkaya – Lapta
Binatlı – Vadili
Mormenekşe – Yalova
M. Haciali Yılmazköy – Yeniboğaziçi
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|3
|3
|0
|0
|7
|2
|5
|9
|2.
|Küçük Kaymaklı TSK
|3
|2
|1
|0
|13
|1
|12
|7
|3.
|Yeniboğaziçi DSK
|3
|2
|1
|0
|8
|3
|5
|7
|4.
|Lapta TBSK
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|4
|6
|5.
|Serveroğlu Geçitkale GSK
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|2
|6
|6.
|Northernland Dipkarpaz SK
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|6
|7.
|Düzkaya KOSK
|3
|1
|1
|1
|7
|6
|1
|4
|8.
|Hamitköy ŞHSK
|3
|1
|1
|1
|5
|4
|1
|4
|9.
|Türk Ocağı Limasol SK
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|10.
|Mormenekşe GBSK
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|11.
|Binatlı YSK
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|12.
|Maraş GSK
|3
|1
|0
|2
|3
|13
|-10
|3
|13.
|Yalova SK
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|-1
|2
|14.
|Atoll Kozanköy SK
|3
|0
|2
|1
|2
|4
|-2
|2
|15.
|Vadili TÇBSK
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|1
|16.
|Çanakkale TSK
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0