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Yılmazköy kalesine genç eldiven takviyesi

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Yılmazköy kalesine genç eldiven takviyesi
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Birinci Lig kulüplerinden Yılmazköy, BTM Birinci Lig kulüplerinden Bostancı Bağcıl Spor Kulübünden genç kaleci Fatih Dilik’i kadrosuna kattı. Bostancı Bağcıl ile yaşadığı sorundan dolayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 3 yıl futbol oynamayacağına dair dilekçe veren Fatih Dilik, bu dilekçesini geri çekti. Yılmazköy de Fatih Dilik’i bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. 18 yaşındaki kaleci Fatih Dilik, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.
 
 
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