Yılmazköy hükmen mağlup

KTFF Disiplin Kurulu, müsabaka isim listesinde adı bulunmayan Ersal Hafız’ı oynattığı gerekçesi ile Mustafa Hacıali Yılmazköy’ü Serveroğlu Geçitkale karşısında 3-0 hükmen mağlup saydı.

Karar şöyle:

2) 21428 maç numarası ile 29.10.2024 tarihinde Yılmazköy Mustafa Üçoz Stadı’nda M. HacıaliYılmazköy SK ile Serveroğlu Geçitkale GSK arasında oynan AKSA 1. Lig müsabakası ile ilgili ServeroğluGeçitkaleGSK’nın yapmış olduğu itiraz dilekçesine bağlı olarak 21428 numaralı maçın KTFF 1. Lig Statüsü’nün 6. Maddesi’nin 1. Fıkrasına aykırı hareketten ve yine KTFF Müsabaka Talimatının 24. Maddesinin (h) bendinin ihalelinden dolayı M. HacıaliYılmazköy SK Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Evraklar üzerinden yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde, 29.10.2024 tarihinde Yılmazköy Mustafa Üçoz Stadı’nda M. HacıaliYılmazköySk ile ServeroğluGeçitkale GSK arasında oynan AKSA 1. Lig müsabakası, M. HacıaliYılmazköySk tarafından düzenlenip müsabaka görevlilerine verilmiş olan müsabaka isim listesinde adı bulunmayan 101484 lisans numaralı Ersal Hafız’ın M. HacıaliYılmazköySk tarafından karşılaşmada oynatıldığına bulgu yaparız.

Müsabaka isim listesinde adı bulunmamasına rağmen, müsabakada görev alan 101484 lisans numaralı ErsalHafız’nın olduğunu tespit ettikten sonra, M. HacıaliYılmazköySK’e KTFF Süper Lig Statüsü’nün 6(1) ve KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24 (h) maddesine aykırı davranmasından ötürü, Müsabaka Talimatı’nın 25’inci maddesinin 3’üncü fıkrasındaki yetkiye dayanarak 25 (4) uyarınca ilgili maç için hükmen yenik sayılmasına ve karşılaşmanın M. HacıaliYılmazköy SK: 0 (sıfır) –ServeroğluGeçitkale Spor Kulübü: 3 (üç) şeklinde tescil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

