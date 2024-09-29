Yılmazköy, Hamitköy’ü evinde avladı

Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler:Emre Öztaşlı, Yusuf Atlar, Ahmet Genç
Hamitköy: Raif, Salih Adakan (73.Dk Ersan), Mehmetali, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Sinan, Emre Uysal, Burak, Altan(73.Dk Mehmet Yapıcıel), Anıl, Cuma
Yılmazköy: Hüseyin, Özler, Menteş, Mehmet Söker, Süleyman, Musa(81.Dk Hasan Yumuşak),Ersal, Suat(45.Dk Onur),Zafer(63.Dk Mehmet Dulkadir),Tarkan(87.Dk Umut) Çağdaş
Goller: 75.Dk Burak (Hamitköy)- 41.Dk Musa, 71.Dk Süleyman Şeb(Yılmazköy)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nunikinci haftasıbugün başladı.
AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nunikinci haftamaçında
18 dk: Hamitköy atağında Emre ceza alanı dışından etkili vurduancak kaleci Hüseyin topu köşeden çıkarmayı başardı
34.Dk: Yılmazköy atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Musa'nın vuruşunda kaleci Raif gole izin vermedi.
41.Dk: Yılmazköy atağında Süleyman'ın pasıyla ceza alznı içerisinde topla buluşan Musa vuruşunda topu filelefe gönderdi. Hamitköy 0-1 Yılmazköy
71.Dk: Yılmazköy kontra atağında Musa'nın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Süleyman Şeb, plaseyle topu ters köşeye bıraktı. 0 – 2
75.Dk: Hamitköy atağında Mehmetali soldan topu ceza alanına ortaladı. Burak'ın kafa vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-2 Yılmazköy
Kalan dakikalarda Hamitköy baskısını atlatan Yılmazköy skoru korumayı başardı. Son saniyede oluşan karambolde Cuma topa dokunamazken, Yılmazköy maçı 2 – 1 kazandı.
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