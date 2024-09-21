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Yılmazköy, galibiyetle başladı

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Yılmazköy, galibiyetle başladı
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İsmet KARAOSMAN
AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nda ilk haftamaçında YılmazköySK – Binatlı YSK’yı konuk etti.
Mustafa Üçöz Stadı'nda oynanan ve Hakan Ünal’ın yönettiği Birinci Lig maçında Yılmazköy daha etkili olan taraftı. Ev sahibi ekip ilk devrenin son bölümünde 37’de golcü Zafer Emre takımını 1- 0 öne geçirdi. İlk devrede 1 – 0 sona erdi.
İkinci devre karşılıklı ataklarla başlarken Binatlı ilerleyen bölümde etkili oldu. Ancak kalesinde devleşen Yılmazköy kalecisi Hüseyin gole izin vermedi. Son bölümde gelişen Yılmazköy atağında Süleyman’ın asistinde oyuna sonradan giren Musa skoru belirledi. 2 – 0
Geçtiğimiz sezon evinde hiç kaybetmeyen Yılmazköy, böylelikle 2024 – 2025 sezonuna da galibiyetle başladı.
 
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