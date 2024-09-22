Yılmazköy, evinin beyi

Aksa 1. Ligin batı bölgesi ekiplerinden Yılmazköy ile Binatlı arasındaki mücadelede ilk devrede ve ikinci devrede bulduğu gollerle rakibi Binatlı’yı 2 – 0 mağlup etmeyi başaran M. Hacıali Yılmazköy sezona 3 puanla başladı

İsmet KARAOSMAN

Süleyman Göktaş Sezonu AKSA Birinci Ligde ilk hafta maçında M. Hacıali Yılmazköy – Binatlı’yı konuk etti.

Mustafa Üçöz Stadı’nda oynanan ve Hakan Ünal’ın yönettiği Birinci Lig maçında Yılmazköy daha etkili olan taraftı. Ev sahibi ekip ilk devrenin son bölümünde 37’de golcü Zafer Emre takımını 1- 0 öne geçirdi. İlk devrede 1 – 0 sona erdi.

İkinci devre karşılıklı ataklarla başlarken Binatlı ilerleyen bölümde etkili oldu. Ancak kalesinde devleşen Yılmazköy kalecisi Hüseyin gole izin vermedi. Son bölümde gelişen Yılmazköy atağında Süleyman’ın asistinde oyuna sonradan giren Musa skoru belirledi. 2 – 0

Geçtiğimiz sezon evinde hiç kaybetmeyen Yılmazköy, böylelikle 2024 – 2025 sezonuna da galibiyetle başladı.



