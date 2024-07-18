Yılmazköy de start verdi

Birinci Ligde geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan Mustafa Hacıali Yılmazköy yeni sezon hazırlıklarına Salı günü başladı.

Yılmazköy takımı sezonun ilk antrenmanını Mustafa Üçöz sahasında yaptı.

Teknik direktör Bayram Dağgül nezaretinde sezona merhaba diyen Mustafa Hacıali Yılmazköy, çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek.

