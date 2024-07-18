banner913
banner932
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
20 0
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
20 0
 
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
29 0
59 plaj mükemmel çıktı
59 plaj mükemmel çıktı
37 0
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
30 0
"FETÖ sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür”
33 0
Yine kaza yine ölüm
Yine kaza yine ölüm
50 0
banner1032

Yılmazköy de start verdi

banner1020

banner974
Yılmazköy de start verdi
banner971
Birinci Ligde geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan Mustafa Hacıali Yılmazköy yeni sezon hazırlıklarına Salı günü başladı.
Yılmazköy takımı sezonun ilk antrenmanını Mustafa Üçöz sahasında yaptı.
Teknik direktör Bayram Dağgül nezaretinde sezona merhaba diyen Mustafa Hacıali Yılmazköy, çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.