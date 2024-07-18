Yılmazköy de start verdi

Birinci Ligde geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan Mustafa Hacıali Yılmazköy yeni sezon hazırlıklarına Salı günü başladı.
Yılmazköy takımı sezonun ilk antrenmanını Mustafa Üçöz sahasında yaptı.
Teknik direktör Bayram Dağgül nezaretinde sezona merhaba diyen Mustafa Hacıali Yılmazköy, çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.