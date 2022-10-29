Yılmazköy, Binatlı’yı evinde yıldırdı

Binatlı konuk ettiği M. Hacıali Yılmazköy karşısında 2 kez öne geçmesine karşın kalesinde son 10 dakikada gördüğü iki golle 4 -2 mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı

Stad: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Hakan Gök, Murat İzci

Binatlı: Uğur, Sertaç, Hasan, Çağdaş, Abdurrahman, Mehmet Neşe, Erdem, Yusuf, Mehmet Bahattin, Hüseyin, Nevzat.

M.Haciali Yılmazköy: Hüseyin Platin, Ayhan, Enes, Özner,Muhammet, Mehmet İnce, Arif, Saadettin, Ersal, Mehmet Dülkadir, Yağız.

Goller: Dk 12 ve 30 Abdurrahman(Binatlı), Dk, 15 ve 38 Muhammet, Dk 80 Yağız ve Dk 90 Mehmet Dulkadir(M.Hacıali Yılmazköy)



Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligin 6. Haftasında Binatlı, Yılmazköy’ü Üner Berkalp Stadında konuk etti.

Abdullah Genç’in yönettiği maç çekişmeli ve gollü geçti. İlk devre 4 gol atıldı. Binatlı’nın Abdurrahman ile 2 kez öne geçtiği devrede Mustafa Çil’in golleriyle skor 2 – 2 oldu.

İkinci devrede uzun süre gol olmazken, daha iyi oynayan taraf olan Yılmazköy, 80’de golcüsü Yağız ile öne geçti. 2 – 3 Maçın son anlarında ise Mehmet Dulkadir’in golü skoru belirledi. 2 – 4

Yılmazköy bu skorla Binatlı’ya mağlubiyeti tattıran ilk takım olurken, 8 puan yükseldi.Binatlı ise 9 puanda kaldı.

