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Yılmazköy Aksa Birinci Lig’de

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İktisat Bank BTM Birinci Lig Play-of maçında Cihangir stadında oynanan maçta rakibi SFC İskele Trabzon’u penaltı atışları sonrasında 5-4 mağlup eden Yılmazköy Aksa Birinci Lig’e yükselen üçüncü takım oldu

Yılmazköy Aksa Birinci Lig’de
Stad: Cihangir Stadı.
Hakemler: Hüseyin Eyüpler, Sertan Alkın, Engin Akkagün.
YILMAZKÖY: Hüseyin, Ayhan, Berkay, Berkan(Aydın dk. 83), Engin, Kerem, Malik Yakubu, Mehmet(Oğuzhan dk. 61) (Tugay dk. 90), Orhan, Salih(Umut dk. dk. 112), Özner.
SFC İSKELE TRABZON: Yasin, Çağdaş, Nazmi, Öğün, Yunus, Hasan(Hasan Külahlılar dk. 97), Kubilay, İbrahim(Uğur dk. 109), Yasin(Emre dk. 58), Okan (Kenan dk. 58), Nazım( Bayram dk. 81).
Kırmızı kart. Dk. 78 Ogün(SFC İskele Trabzon)

Necati KÜLAHLILAR
İktisatbank BTM Birinci Lig Play-off maçında Kırmızı Grup ikincisi SFC 1461 İskele Trabzonspor ile beyaz Grup ikincisi Yılmazköy karşı karşıya geldi.
Maçın normal süresi ile uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltılara gidilen maçta rakibi SFC İskele Trabzon’u penaltı atışları sonrasında 5-4 mağlup eden Yılmazköy Aksa Birinci Lig’e yükselen üçüncü takım oldu.
Yımazköy adına penaltıdan golleri Berkan, Ayhan, Özner, Umut ve Malik Yakubu atarken, SFC İskele Trabzon adına ise, Uğur, Emre, Kubilay ve Çağdaş attı . Hasan ise penaltıdan yararlanamadı.
 
 
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